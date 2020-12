"Nets" zvaigzne Ērvings nākamsezon nekomunicēs ar presi

"Dzīve šogad ir mainījusies un tas no mums prasa daudz, no manis personīgi, spert jaunus soļus. Tātad, tas ir pārmaiņu sākums," ESPN citē Ērvinga paziņojumu. "Plānoju strādāt katru dienu, esmu gatavs gūt prieku, sacensties, konkurēt un uzvarēt čempionātā kopā ar saviem komandas biedriem no "Nets" vienības. Mans galvenais šīs sezonas mērķis ir apliecināt, ka mani darbi laukumā un ārpus tā runā paši par sevi."