Nu jau vairāk nekā deviņus mēnešus Covid-19 pandēmijas izmainījusi cilvēku dzīvi visā pasaulē. Kamēr vairums cilvēku nespēj sagaidīt tai galu, daļa joprojām noliedz vīrusa eksistenci vai apšauba tā nopietnību, vai arī vairās ievērot ierobežojumus, kas mazinātu izplatību. To, kāpēc laikā, kad Latvijā saslimstība pieaug, Covid-19 skepse šķietami nemazinās un ko ar to darīt, centās noskaidrot portāls "Apollo".

Ar kādu Covid-19 skeptiķi, visticamāk, saskāries nebūs vien retais - sabiedrībā variē dažādas versijas, sākot ar to, ka slimība ir izdomāta un nekā tāda nav, ka vīruss ir mākslīgi radīts un palaists pasaulē, lai kontrolētu sabiedrību, vai ka tā nopietnība ir vienkārši pārspīlēta.

Turklāt dažādi pašlaik noteikto drošības pasākumu pārkāpumi redzami ik dienu - joprojām daļa cilvēku atsakās nēsāt sejas maskas vai dara to nepareizi, joprojām vērojama drūzmēšanās, piemēram, tirdzniecības vietās, daudzi neievēro divu metru distanci.

"Līdz ar to nevaram visus vīrusa noliedzējus un pat tos, kas neievēro visus ierobežojumus, likt vienā maisā."

Iemesli tam, kādēļ pašlaik daļa cilvēku nevēlas ievērot noteiktos ierobežojumus ir dažādi - viens no tiem ir komunikācijas konsekvence.

"Ir viegli konstatēt, ka komunikācija no valdības puses nav tik skaidra un konsekventa, kāda tā bija pavasarī," pauda Dimdiņš.

Uz valdības komunikācijas trūkumiem norādīja arī Rožukalne, paužot, ka pašlaik valdībai būtu jāvairo paļāvība, ka ir plāns, kā no šīs krīzes iziet. Valdībai ne tikai būtu jānorāda, ka tagad stāsies spēkā tāds un tāds noteikums, bet arī jāskaidro, kā tieši šie ierobežojumi palīdzēs un kā tos labāk izpildīt iedzīvotājiem.

Svarīgi faktori, kas spēlē nozīmīgu lomu tajā, vai cilvēki uzticas valdībai un līdz ar to ir gatavāki ievērot ierobežojumus, ir arī tie, cik ļoti Covid-19 ietekmējis cilvēku ikdienu, kādi ir bijuši valdības solītie atbalsta mehānismi un cik tie patiešām palīdzējuši.

Ņemot vērā, ka cilvēku situācijas ir ļoti dažādas, būtu nepieciešami arī dažādi vēstījumi no valdības puses, taču lielākoties tādi nav bijuši.

Kā norādīja Rožukalne, šāda informācija "uzrunā cilvēkus, kas tiek galā, kas saprot to informāciju, kam ir resursi un enerģija, lai pārkārtotu savu dzīvi, ir gatavai pārvarēt grūtības".

Tiesa gan, situācija kļuvusi labāka un medijos parādās arī dažādi pieredzes stāsti no cilvēkiem, kurus pandēmijas ietekmējusi visvisādos veidos, piebilda mediju eksperte.

To vajadzētu turpināt darīt un "ieraudzīt aiz tiem ierobežojumiem dažādu cilvēku tiešām praktiskas, dzīvi ietekmējošas situācijas", kam savukārt būtu nepieciešams atrast risinājumus, sacīja Rožukalne.

Lai veicinātu šādu cilvēku vēlmi ievērot noteiktos ierobežojumus, vajadzētu cilvēkus nevis kaunināt vai nosodīt par to, ka viņi nesaprot, bet veidot komunikāciju par nākotnes labumu abpusēji izdevīgi darījuma veidā, pauda mediju eksperte. Šāda taktika bija, piemēram, aicinot cilvēku neceļot, lai varētu ilgāk notikt mācības klātienē.

Kaut gan vairums cilvēku cenšas apzinīgi ievērot noteikumus, teju katru dienu var dzirdēt sašutumu par tiem, kas to nedara. Tādēļ rodas jautājums, vai mēs šai grupai paši nepievēršam pārāk lielu uzmanību.

Ja, piemēram, es masku valkāju, izjūtot neērtības, un redzu kādu, kas nevalkā un kuram par to nekā nav, viņš vēl arī stāsta, ka tā vajag darīt un vēl musina citus nevalkāt, tas mūsos aizskar taisnīguma izjūtu."

Tādēļ nepieciešama pietiekami plaša un skaidra komunikācija no sabiedrības vairākuma puses, ka tā nedrīkst un tas ir nepareizi, tas var radīt jautājumus daļā no tā likumpaklausīgajiem cilvēkiem.

Arī Rožukalne norādīja, ka dažādas situācijas, kad redzam, ka citi neievēro noteikumus, var mazināt solidaritātes izjūtu. Piemēram, ieejot veikalā un redzot, ka pārdevējai maska ir zem deguna vai nav vispār, vai to, ka vienā vietā apsargs uzrauga noteikumu ievērošanu, bet citā nē.

"Viens veids ir to vienkārši noliegt - tā visa ir sazvērestība tādā ziņā, ka no nekā uztaisīta ažiotāža, kas kādam varbūt ir izdevīgi, kāds no tā gūst labumu," skaidroja Dimdiņš.