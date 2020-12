No šodienas stājas spēkā stingrāki ierobežojumi sabiedriskajā transportā un sejas masku lietošanā

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi, tāpēc no šodienas līdz 11.janvārim pasažieru skaits sabiedriskajā transportā nedrīkstēs pārsniegt 50% no tā ietilpības, bet sejas maskas būs jālieto visiem, arī bērniem no 7 gadu vecuma, aģentūru LETA informēja Satiksmes ministrijā.