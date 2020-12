Pierīgas pasažieriem ir lielākais risks neiekļūt autobusos jauno ietilpības prasību dēļ

"Lielākoties risks ar neiekļūšanu autobusā varētu būt tikai un vienīgi Pierīgā rīta un vakara stundās, kad ir lielāks pasažieru skaits, kas dodas uz darbu vai no darba," teica Godiņš.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka Autotransporta direkcija ir lūgusi pārvadātājus, kur tas ir iespējams, nodrošināt lielākas ietilpības autobusus, ja ir saredzams risks, ka pasažieru skaits varētu pārsniegt atļautos 50% no ietilpības, vai arī nodrošināt papildu reisus, ja tas būs nepieciešams.

Jau vēstīts, ka no pirmdienas līdz ārkārtējās situācijas beigām, proti, 11.janvārim, pasažieru skaits sabiedriskajā transportā nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības. Prasības ievērošanai, pārvadātājiem jāorganizē pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai to nodrošinātu, bet, ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tajā ir jābūt marķētām sēdvietām.