Slimības gaita

Simptomi Kristai parādījās 13. oktobrī, nedēļu pavadīja mājās un, uzzinot par kontaktpersonu inficēšanos ar Covid-19, 19. oktobrī veica testu, kurš izrādījās pozitīvs. 18 dienas pēc slimības sākuma, 30. oktobrī, viņu aizveda uz slimnīcu, kur Krista pavadīja piecas dienas - līdz 3. novembrim. Pēc izrakstīšanas no slimnīcas, viņai vēl divas nedēļas bija jāpavada pašizolācijā, kas nozīmē, ka Covid-19 ietekmēja vairāk nekā mēnesi viņas ikdienas.

"13. oktobrī man sākās drudzis. Temperatūru es nemērīju, jo man nebija, ar ko, taču jutu, ka kaut kas nav. Tiesa, ne mirkli neiedomājos, ka tas ir Covid-19. Likās, ka esmu vienkārši saaukstējusies, jo ļoti negribēju strādāt. Sākās nenormāls bezspēks un mājās salu nost. Man mugurā bija trīs džemperi, legingi, bikses un vilnas zeķes, bet tāpat bija grūti iemigt drebēšanas dēļ. Kad izdevās aizmigt, pamodos pārsvīdusi to simts apģērba kārtu dēļ.

"Pāris dienas pēc testa veikšanas saņēmu zvanu no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), kuri vēlreiz precizēja norādes par palikšanu mājās, ko par laimi jau biju ievērojusi, taču nekādas konkrētas norādes zāļu sakarā nedeva," turpina Krista.

"Internetā biju lasījusi, ka "Ibumetin" labāk nelietot, taču, tā kā sākotnēji man nebija šim vīrusam raksturīgo simptomu un citu medikamentu man mājās nebija, lietoju to pašu. Kakls un plaušas man nesāpēja, klepus arī nebija, vienkārši gribēju drudzi nosist.

Covid-19 saasinājums

Kad es atbraucu, palātā jau bija divas sievietes - viena, kura uz šo palātu pārvesta no intensīvās aprūpes nodaļas un otra, kurai arī slimības gaita jau gāja uz beigām. Pāris stundu pēc manis palātā ieradās vēl viena sieviete, kura visas savas slimnīcā pavadītās dienas bļaustījās, cik slikti viss ir - slikti ir mediķi, slikti, ka liek uzvilkt skābekļa masku, slikts ēdiens, kas viņai sabeigšot māgu.

Attieksme pret mediķiem - nepieņemama

Pati neko sliktu nevaru par mediķiem pateikt. Tik tiešām, nulle sūdzību! Protams, nevienam nepatīk, ka jau piecos no rīta pamodina, kā arī es saprotu vecāku bažas par ilgo laiku neziņā - arī es būtu gribējusi uzzināt ātrāk, kas ar mani notiek un notiks, taču šie apstākļi vienkārši ir jāpieņem," stāsta Krista.

Pēdējais laiks atkal iespringt

"Pavasarī ierobežojumus uztvēru ļoti nopietni. Atbraucot no Nīderlandes, loģiski, divas nedēļas pavadīju karantīnā, ēdienu man pienesa ģimene, nekur negāju, arī vēlāk es un mani draugi ievērojām visus noteiktos ierobežojumus.

Pienāca rudens, Covid-19 inficēto skaits auga un es brīnījos, ka manā paziņu lokā joprojām nav saslimušo, kaut gan mēs dodamies ārā. Es visu laiku esmu ticējusi, ka šis vīruss pastāv, taču es tiešām nesapratu, kur ir visi tie inficētie, kāpēc manā burbulī neviena nav. Līdz četri no mums saslima. Par laimi, neinficējās vairs neviena cita no apmēram 30 kontaktpersonām," viņa stāsta.

Arī Kristas mamma pavasarī esot bijusi ļoti saspringta vīrusa dēļ, īpaši pēc Kristas atgriešanās no Nīderlandes, sieviete esot skrējusi pakaļ un dezinficējusi visas virsmas, kurām meita pietuvojusies. Savukārt tēvs tikai rudenī atskārtis, ka vīruss tik tiešām eksistē - tieši Kristas inficēšanās dēļ.

Viņa ir priecīga, ka vismaz viens no visiem Covid-19 noliedzējiem šīs situācijas dēļ uz notiekošo ir paskatījies citādāk un sapratis, ka tas viss tik tiešām šeit notiek, jo to, cik daudz un ilgi vēl cilvēki mals, cik slikti viss ir, Krista nesaprot.

"Visiem vīrusa noliedzējiem gribu iespļaut to savu kovidu sejā. Cik grūti ir uzvilkt masku?! Ko tas maina?

Es tiešām nesaprotu, cik var runāt uz riņķi vienu un to pašu, tas mani reāli sadusmo. Protams, ir bijuši ierobežojumi, kurus neatbalstu, piemēram, liegums taisīt manikīru, kamēr frizieri strādāt drīkstēja, taču uzvilkt masku... Tiešām tas ir tik grūti?!" neizpratnē ir Krista.

Viņa piekodina, ka šis vīruss nav prognozējams - kamēr viņas draugi to izslimoja ļoti vieglā formā, Krista nonāca slimnīcā un sekas izjūt joprojām.

"Ne tikai tas bezspēks ir traks, bet, man šķiet, ka man reāli atrofējās smadzenes pa visu to laiku. Protams, to noteikti ietekmēja arī tas, ka es nevis lasīju grāmatas, bet skatījos "TikTok" video, taču es nevarēju nokoncentrēties uz neko vairāk. Lasīju, ka pēc izslimošanas ieteicams likt puzles vai tamlīdzīgi trenēt smadzenes, lai vienkārši tās iekustinātu, tad nu to es arī daru," stāsta Krista.