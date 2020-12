Sieviete ierakstā atsaucas uz kādu savu draugu, miljonāru no Anglijas, un audioierakstā apgalvo, ka no "AstraZeneca" vakcīnas četri cilvēki esot miruši, bet pārējie kļuvuši par kropļiem:

Nedaudz sarežģītāka situācija ir ar "AstraZeneca" vakcīnu, par kuru runāts balss ierakstā. Eksperti kritizē šīs vakcīnas pētījuma norisi. "The New York Times" raksta, ka eksperti gaida vairāk informācijas par pētījumu, jo izmēģinājumi rāda, ka tā efektīvāka bijusi, kad pirmā no divām devām samazināta uz pusi. Tiesa, samazināto devu kļūdas dēļ saņēma vien ļoti neliela daļa – 2800 no 23 tūkstošiem cilvēku. Vakcīnas ražotāji negatīvu publicitāti arī izpelnījušies, jo diviem cilvēkiem testu laikā radušās neiroloģiskas problēmas.