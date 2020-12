Nosaukts novembra skatītākais Latvijas televīzijas kanāls

Filmas ētera laikā kanālā LTV1 to noskatījās vidēji 7,4% Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem, ierindojot to lineārās TV programmu topa 13.vietā. Savukārt apkopojot gan lineārās TV, gan ārpus ētera programmu vērošanas datus, filmas vidējais reitings pieaudzis par 4,3 procentpunktiem, sasniedzot vidēji 11,7%, un ierindojot to konsolidētās TV programmu topa pirmajā vietā.