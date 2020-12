Tūkstošiem gadu sabiedrība ir izturējusies pret sievietēm kā pret vīriešu pakļautajām it visā, sākot no bioloģijas līdz intelektam. Zinātnieki, kuri vēsturiski gandrīz vienmēr bijuši vīrieši, arī redzēja pasauli caur šādu prizmu. Piemēram, pētnieki, kas pētot dzīvnieku vairošanos, koncentrējās gandrīz tikai uz tēviņiem.

Personisku, reliģisku vai kultūras apsvērumu dēļ sievietes, iespējams, nevēlas izmantot kādu no šīm metodēm. Un tās, kuras vēlas, ne vienmēr to spēj: sievietēm jaunattīstības valstīs un trūcīgās kopienās var nebūt piekļuves kontracepcijai, savukārt citas dzīvo vietās, kur aborts ir nelegāls vai riskants.

Protams, tajā pašā laikā, piekļuve reprodukcijas kontroles veidiem nenozīmē, ka kāds no pašlaik pieejamajiem rīkiem ir nekļūdīgs. Kontracepcijas līdzekļi pieviļ, impulsa vadīti lēmumi noiet greizi, seksa dalībnieki tiek piespiesti atteikties no aizsardzības līdzekļiem, vīrieši izvaro sievietes un dažām sievietēm vienkārši nav teikšanas, kad, cik bieži vai kādos apstākļos viņām ir jānodarbojas ar seksu.

Protams, pats pirmais un acīmredzamākais risinājums būtu neplānotas grūtniecības izbeigšana. Sievietēm gandrīz visās sabiedrībās visā pasaulē jau dzimst mazāk bērnu dažādu iemeslu dēļ. Tomēr 2012. gadā, kas ir viens no pēdējiem gadiem, par kuru ir pieejami dati, 40% no pasaules 85 miljoniem grūtniecību bija neparedzētas. Dažās valstīs, piemēram, ASV, procentuālais daudzums ir lielāks: 45% no sešiem miljoniem ikgadējo grūtniecību ir neplānotas.

"Ja jūs izskaustu to vienu lietu, kas, iespējams, vairāk par visu šobrīd liek daudzām sievietēm atturēties no izglītības, karjeras vai citām nodarbēm - pastāvīgu bērnu dzemdēšanu -, tad pasaule viņām pēkšņi atvērtos tā, kā nekad agrāk," stāsta Londonas higiēnas un tropu medicīnas skolas veselības politikas, sistēmu un reproduktīvās veselības profesore Sjūzena Mejū.

"Ja jūs ņemat vērā šī domu eksperimenta trajektoriju un pastiepiet to par apmēram astoņām jūdzēm, tas, ko jūs iegūstat, ir "The Handmaid's Tale" jeb Kalpones stāsts," piebilst Ņūmena, atsaucoties uz Margaretas Atvudas distopisko romānu.

Ja neņem vērā hipotētiskas fantāzijas, viena lieta ir skaidra, stāsta Mejū - mēs esam tālu no realitātes, kurā sievietes pilnībā kontrolē to, kad un no kā viņām iestājas grūtniecība, jo mēs esam tālu no dzīves pasaulē, kurā pret sievietēm izturas kā pret līdzvērtīgām vīriešiem.