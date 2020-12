Laikraksts: Omskas slimnīcā kāds vēlreiz mēģināja saindēt Navaļniju

Kā liecina laikraksta rīcībā esošā informācija, Navaļniju Omskas slimnīcā otru reizi mēģināts saindēt pirms viņš no Omskas tika pārvests uz klīniku Berlīnē.

"The Times" norāda, ka gan pirmais, gan otrais Navaļnija indēšanas mēģinājums nav izdevies, jo viņam ārsti iepriekš bija injicējuši atropīnu, kas ir "Novičok" pretinde.

Tikmēr Omskas slimnīcas toksikoloģijas nodaļas vadītājs Aleksandrs Sabajevs "The Times" publikāciju jau nodēvējis par izdomājumu.

"Tas viss ir izdomāts no sākuma līdz beigām," pavēstījis ārsts, piebilstot, ka nav bijis nedz pirmās, nedz otrās Navaļina indēšanas epizodes.

Navaļnijam 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, pilots veica ārkārtas nolaišanos Omskas lidostā, un Navaļnijs ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā. Tur Navaļnijs aizvadīja vairākas dienas, kuru laikā netika dota atļauja komā esošo opozicionāru izvest no Krievijas. 22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".