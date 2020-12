Kardašjanas nekur nepazudīs! Slavenās māsas nāk klajā ar jaunu realitātes šovu

Kardašjanu klana galva Krisa Dženere "Twitter" rakstīja: "Esmu priecīga paziņot par mūsu jauno sadarbību ar uzņēmumiem "Hulu" un "Star", kas ilgs vairāku gadu garumā, kā arī esmu sajūsmā par to, kas mūs sagaida 2021. gadā.”

Vēl nav zināms, par ko būs šis jaunais šovs, taču vasaras beigās tika paziņots, ka šovs "Keeping Up with the Kardashians" tuvojas noslēgumam. Nākamgad būs iespējams noskatīties 20. šova sezonu, kas būs pēdējā.

Kima Kardašjana septembrī rakstīja: "Mūsu brīnišķīgajiem faniem – ar smagu sirdi mūsu ģimene ir nolēmusi atvadīties no "Keeping Up with the Kardashians".

Pēc 14 gadiem, 20 sezonām, simtiem sēriju un neskaitāmiem papildu šoviem mēs esam vairāk nekā pateicīgi jums visiem, kuri šo gadu laikā bijuši ar mums – laimē un nelaimē, priekā un asarās, kā arī caur daudzām attiecībām un bērniem.

Mēs vienmēr glabāsim brīnišķīgās atmiņas un neskaitāmos cilvēkus, kurus esam iepazinuši."

Kima arī pateicās daudzajiem uzņēmumiem, kuri palīdzējuši šovu veidot, un saviem faniem.

"Bez "Keeping Up with the Kardashians" es nebūtu tur, kur esmu šodien. Esmu neizmērojami pateicīga visiem, kuri skatījušies un atbalstījuši gan mani, gan manu ģimeni šos 14 gadus.

Šovs padarīja mūs par to, kas esam un es būšu mūžīgi parādā tiem, kuri pielika roku mūsu karjeras veidošanā, izmainot mūsu dzīves uz visiem laikiem. Mīlestībā un pateicībā, Kima."