Rozvelas incidents, kas notika 1947. gada 2. jūlijā, ir viens no vēsturē skaļākajiem un skandalozākajiem stāstiem par NLO. Nu vēsturnieki nākuši klajā ar informāciju, ka armijas virsnieka slepenajā žurnālā varētu būt jaunas detaļas par mistisko avāriju, vēstī zinātniskais laikraksts "Live Science".

1947. gadā nenoskaidrots gaisa kuģis avarēja netālu no ASV militārās bāzes Rozvelā, Ņūmeksikā. Lai noteiktu negadījuma apmērus, uz notikuma vietu tika nosūtīts Rozvelas armijas gaisa telpas izlūkošanas virsnieks Džesijs Marsels.

Šī vēstures epizode kļuva pazīstama kā Rozvelas incidents un radīja neskaitāmas sazvērestības teorijas par to, ka valdība slēpj informāciju par citplanētiešiem. Nesen atklātā virsnieka Marsela slepenā dienasgrāmata varētu būt atslēga, lai atklātu to, kas notika patiesībā.

Rozvelas avarējušo NLO pirmoreiz 1947. gada 3. jūlija rītā atklāja fermeris Makss Brāzels. Vīrietis stāstījis presei, ka atlūzu materiāls bijis ļoti savāds - it kā no papīra, kas slāņotos spīdīgā folijā. Viņš arī aprakstīja, ka atradis arī kokam līdzīga materiāla, porainas gumijas un plastmasas gabalus. Uz dažiem gruvešiem bijuši iegravēti dīvaini simboli.

Marsela mazdēls Džesijs laikrakstam "The NewYork Times" reiz stāstīja: "Vectēvs pats pārbaudīja gruvešus un stāstīja, ka to materiālu nav radījušas cilvēka rokas."

Ja Marsela slepenais žurnāls ir autentisks, tas varētu būt viens no pirmajiem reālajiem pavedieniem par Rozvelas incidenta noslēpumu.

"Valdība paziņoja, ka viņu rīcībā ir NLO - viņiem par to bija paziņojums presei," sacīja Bens Smits, bijušais CIP operatīvais darbinieks un vadošais izmeklētājs "History Channel" jaunajā dokumentālajā seriālā "Roswell: The First Witness" (latv.val. - "Rozvela: pirmais aculiecinieks").