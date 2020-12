Latvijas cīkstone Grigorjeva izcīna otro vietu Pasaules kausa sacensībās

Latvijas sportistes, kura startēja svara kategorijā līdz 62 kilogramiem, finālā ar 0:14 piekāpās pērnā gada pasaules čempionei un trīskārtējai Āzijas meistarsacīkšu uzvarētājai Aisulu Tinibekovu no Kirgizstānas.

Bronzas medaļa ieguva Krievijas sportiste Ļubova Ovčarova un Ilona Prokopevņuka no Ukrainas.

Grigorjeva turnīru sāka no ceturtdaļfināla fāzes, kurā ar 6:4 pārspēja 2018.gada U-23 pasaules čempioni Luīzu Nīmišu no Vācijas. Pusfinālā viņai pretī stājās aizpērnā gada Eiropas čempionāta bronzas medaļas laureāte Ilona Prokopevņuka no Ukrainas, kura spraigā cīņā tika uzvarēta ar 10:9.