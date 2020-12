Tirdzniecības centrs "Spice" un "Riga Plaza" pagarina darba laiku

Tirdzniecības centrs "Spice" no šodienas darba dienās pagarinās darba laiku, no rītiem sākot strādāt par stundu agrāk, savukārt tirdzniecības centrs "Rīga Plaza" nolēmis pagarināt darba laiku šodien un 18. decembrī, tādēļ strādās stundu agrāk no rīta un stundu ilgāk vakarā, aģentūru LETA informēja veikalu pārstāvji.