Meieram uzvaras grozs Vienotās līgas spēlē pret Mejera pārstāvēto "Parma"

Siliņš "Astana" rindās nospēlēja 30 minūtes un 29 sekundes, to laikā izceļoties ar 12 punktiem, četrām bumbām zem groziem un divām rezultatīvām piespēlēm. Latviešu basketbolists iemeta vienu no diviem divpunktu un trīs no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī bija nekļūdīgs vienīgajā piegājienā no soda metienu līnijas.