Mums it kā bija ierobežojumi, bet tagad uz Ziemassvētkiem atlaida un pēc tam droši vien atkal varēs sēdēt mājās visi. Līdz 2. decembrim bija konkrēts posms. Tagad gadījumu ir mazāk. Mēs esam trešajā līmenī, tiem [reģioniem], kuriem mazāk gadījumu, tiem ir otrais, kam vēl mazāk, tiem pirmais līmenis.

Jā, piemēram, mums Grimsbijā ir trīs, tas skaitās augstākais līmenis. Mančestrā, piemēram, ir divi. Mums no Grimsbijas uz Mančestru nav atļauts braukt.

Kad bija karantīna, treniņu zāles gribēja, lai es braucu pie viņiem trenēties, jo "Cage Warriors" ir vienošanās ar valdību, ka viņu cīkstoņi drīkst trenēties. Līdz ar to, tiklīdz es ieeju kādā sporta zālē, tā uzreiz kļūst atvērta. Tad bija komanda ar cīkstoņiem, kas palīdzēja trenēties.

Man tagad arī ir diezgan labi čalīši, ar kuriem trenējos. Tagad to darām manā mazajā sporta zālē, ko nesen atvēru.

It kā nevaram, bet, nu, es durvis nevienam ciet neveru.

Covid-19 noteikti nav izdomāts. Cipariem gan es neticu... Bet Covid-19 ir īsts. Kad man čoms atsūtīja bildi no slimnīcas un teica: "Tu savu cīņu uzvarēji. Tagad es mēģināšu uzvarēt savu" - nu tad, zini, tā visa skepse aplauzās. Tāpat arī citi, ar kuriem aprunājos, aizdomājās, kad pateicu, ka [treniņu partnerim] ir Covid.

Labi, sāksim par cīņu. Jāsaka jau laikam, ka pretinieks nebija no top gala. Katrā ziņā izvēlētais plāns nebija. Cik viņš reižu tevi gāza zemē, tik reizes arī vēl lielākas problēmas sev sagādāja.

Reāli jau viņa stiprā puse ir tieši cīņa parterī. Iepriekš viņš diezgan labus pretiniekus uzveicis un cīnījies pat par vidējā svara jostu. Viņš visas cīņas dominēja parterī. Tāpēc arī man nometnē bija pieaicināts četrkārtējais pasaules čempions brīvajā cīņā Ļubo Kumbarovs no Ungārijas. Es reāli četrās, piecās nedēļās ievērojami uzlaboju brīvās cīņas (wrestling) elementus, un to varēja redzēt.

Bet es piekrītu, tas čalis... Nu viņš ir ļoti izturīgs. Viņam ir bijušas labas uzvaras un tajā pašā laikā arī ātri zaudējumi. Bet ne par to stāsts. Šī cīņa man bija par nosēšanos atpakaļ. Es droši vien varēju daudz vairāk izdarīt. Bet šoreiz man galva bija īstajā vietā. Turējos pie cīņas plāna, ko treneris bija sastādījis. Pirmajā raundā es divarpus minūtes nevienu sitienu neizdarīju. Tas bija plāns, lai es iemācītos, ka reizēm ir jānogaida, nevis jādomā par skatītāju iepriecināšanu.

Ko labu no šīs cīņas varēsi sev paņemt līdzi?

To apziņu, ja es gribu, es varu pieturēties pie cīņas plāna. Jo tas citreiz ir grūti izdarāms. Pēc katra sitiena tas cīņas plāns mainās, bet mēģināju tāpat turēties pie tā. Ieguvu arī pārliecību, ka varu darboties ar brīvās cīņas elementiem. Turpināšu strādāt ar to treneri, ar kuru iesāku. Ir divas treniņnometnes Linkolnā un Notingemā, kur es katru nedēļu braukāju. Jāiet tikai uz augšu!

Un kā ar to, kur jāpiestrādā? Aizsardzība pret mēģinājumiem nogāzt zemē? Jo, skatoties cīņu, drusku satrauca, ka tiesneši varētu tos mēģinājumus saskaitīt, lai gan arī tie cīņas gaitu viņam par labu nevērsa.

Nebija plānā aizstāvēties pret mēģinājumiem mani nogāzt. Daži no tiem mēģinājumiem viņam neieskaitījās, jo tad, kad viņš mani dabūja zemē, uzreiz tiku kājās. Tāpat, kad viņš ilgāk paturēja mani zemē, tad arī es uzreiz strādāju, lai tiktu izdevīgākā pozīcijā, un uzbruku. Es nezinu, pēc cīņas biju pārliecināts, ka uzvarēju.

Vecais treneris, cik sapratu, laikam bija neapmierināts ar to, ka es braukāju arī uz citiem klubiem un trenējos tur. Kas, protams, ir diezgan stulbi. Es uzskatu, ka to, ko viņš varēja man iedot, bija iedevis.

Nezinu, aiz dusmām vai kā, bet viņš neatbrauca uz pēdējo cīņu, ko es zaudēju. Man viņu tur vajadzēja. Es uz cīņu biju ar labāko draugu, kurš īsti padus nemācēja turēt, neiedeva to pēdējo motivāciju. Visādas domas bija galvā - kāpēc treneris neatbrauca?

Tā ir mana dzīve. Mēs visi esam pieauguši cilvēki, ja negribi būt daļa no mana MMA ceļa, tad negribi. Tagad vēl viena cīņa palikusi [līgumā ar "Cage Warriors"]. Redzēs, kas notiks. Pirms mēneša pie manis vērsās "Brave CF". Pirms pusgada bija piedāvājums arī ACA. Pēc pēdējās cīņas redzēs, kas būs. Varbūt beidzot parakstīšu vienošanos ar kādu menedžeri.

Viņš par to pateica divas nedēļas pirms cīņas. Man vēl bija pretinieka maiņa. Tādas lietas savācās. Viss galvā bija tā sačakarējies. Es izgāju tajā cīņā; kas tur notika, nezinu. Joprojām nezinu. Deviņas no 10 cīņām es gan jau uzvarētu. Bet tajā naktī uzvarēt es nevarēju.

Tur jau ātri viss beidzās un grūti kaut ko no cīņas vispār izvērtēt.

Tā ir noskaņošanās cīņai. Viss bija pilnīgi nepareizi. Tad, kad pirms cīņas pieteica manu vārdu, vienīgā doma man galvā bija: "Kāpēc tas video džeks man ar kameru tik tuvu sejai nāk?" Pats saproti, ka par to nav jādomā, kad ej kauties. Es biju gatavs tai cīņai. Bija viena cīņa, kuru viņš varēja vinnēt un to arī izdarīja.

Atkāpjoties no cīņām, man ir pavisam vienkāršs jautājums tev - kur tu visam laiku atrodi?

Es to visu daru viņu dēļ. Katru dienu svaru zāle, darbs. Tu mēģini sagādāt ģimenei un darīt visu iespējamo. Es domāju, ka katrs normāls vīrietis darītu, lai viņa ģimenei ir vairāk.

Šeit Anglijā es esmu tāds haipa MMA cīkstonis. Te tādi ir vairāki. Bet es varētu būt tā saraksta augšgalā. Es nezinu, no kurienes, bet kaut kā to atbalstu no latviešiem dabūju. Domāju, ka "Cage Warriors" katru manu cīņu liek starp galvenajām cīņām (main card), jo tās skatās arī mani draugi Latvijā.