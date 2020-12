Bijušās "KPV LV" jaunā vadība: Zakatistovs uzticību zaudēja nodokļu reformas un autoritārisma dēļ

Partijas valdē strādās pieci Saeimas deputāti, tostarp ministre Petraviča, un četri pārstāvji no reģioniem. Valdē ir pārvēlēts arī nesenais Rīgas mēra amata kandidāts, bijušais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. Neveiksmīgajai Rīgas vēlēšanu kampaņai iztērētie partijas līdzekļi vairāk nekā 360 tūkstošu eiro apmērā bija viens no iekšējā konflikta iemesliem. Nemiro vēl nesen Millera un domubiedru organizētās biedru sapulces Ogres estrādē dēvēja par reiderisma mēģinājumu. Tagad viņš klāsta, ka kara cirvji būtu jānorok un visiem kopā jāaizstāv restartētās partijas ideoloģija, turklāt tas jādara valdības sastāvā.

"Tas ir pirmām kārtām mazais uzņēmējs, mazais lauksaimnieks, kurus mēs vēlētos aizstāvēt, un tas ir mūsu tāds fundaments. Otra lieta ir tas, ka mēs nevēlamies sašķelt sabiedrību un mēs neesam tādā ziņā nacionāli noskaņoti, mēs arī redzam krievu elektorātā savas balsis.

Trešā lieta ir tas, ka mēs vēlamies pasvītrot, ka mēs esam par tradicionālām ģimenēm. Un šajā gadījumā šie trīs aspekti ir iekļauti tādā tēlainā veidā arī mūsu partijas jaunajā nosaukumā,” klāsta Nemiro. “Mums kā partijai ir jāpārstāv savi pamatprincipi, pie tiem mēs arī turēsimies. Ja mēs skatāmies uz to, ka mēs atbalstām valdību, tad tas ir veids, kā ietekmēt lēmumus. Mēs negribam bļaustīties no opozīcijas, kas ir faktiski kliegšana mežā.”

Jauno “KPV LV” Saeimas frakcijas vadītāju partijas deputāti vēl nav izvēlējušies. Millers uzskata, ka laba kandidatūru būtu nesen Saeimā darbu uzsākušais Māris Možvillo, kurš pats arī būtu gatavs uzņemties šo amatu, ja frakcija par to nobalsos. Ilggadējais Alojas novada domnieks Saeimas deputāta mandātu ieguva rudenī, kad no parlamenta aizgāja no “KPV LV” saraksta ievēlētā, bet vēlāk partiju pametusī Linda Liepiņa.

Deputātam Možvillo, kas partijas valdē bija darbojies arī līdz šim, biedru lēmums ārkārtas sapulcē nebija pārsteigums: “Manā skatījumā partijā bija pārāk daudz varbūt, teiksim, autoritatīvu līderu, kas centās uzspiest savas idejas vairākumam, un līdz ar to veidojās šīs konflikta situācijas. Un tas arī noveda pie tā, ka šobrīd tie līderi tiek izslēgti, jo biedru vairākums acīmredzot neakceptē šo līderu ieturēto pozīciju.”

Bijušais partijas līderis Zakatistovs gan joprojām ir Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs. Veidojot koalīciju, tika panākta vienošanās, ka šis amats pienākas “KPV LV”. Tagad partijas valdē viedokļi par to dalās – Millers uzskata, ka Zakatistova vietā būtu jāvirza kāds cits, savukārt Nemiro šādu jautājumu cilāt negrasās.

Finanšu ministrija ir “Jaunās Vienotības” pārziņā. Apvienības vadītājs ir premjers Kariņš, kuru ne šie personāliju jautājumi, ne “KPV LV” izmaiņas, ne partijas jaunā līdera publiskie izteikumi vismaz pagaidām nesatrauc. “Notiek un visu laiku notiks... es agrāk runāju par tādiem blakus trokšņiem. Man kā valdības un koalīcijas vadītājam, ja es pievēršos visiem trokšņiem, es vispār nevarētu, kā saka, izkāpt no gultas un es būtu paralizēts. Man ir jākoncentrējas uz mūsu galvenajiem mērķiem: Covid-19 pārvarēšana, ekonomikas attīstība un tā tālāk. Tas ir tas, kur es koncentrēju savu uzmanību, lai ministrijas un ministri darītu to, kas būtu mūsu kopīgo mērķu labad, un, protams, lai atbilstošie likumi un atbalsts Saeimā joprojām būtu. Līdz šim mēs esam varējuši kopā strādāt uz tāda vispusēja sadarbības kopēja gara. Tik ilgi, kamēr tas sadarbības gars ir, mēs varēsim arī turpināt,” pauž Kariņš.

“de facto” atgādina, ka “KPV LV” Saeimas frakcija sašķēlās jau drīz pēc vēlēšanām: pašā pirmajā balsojumā par Kariņa valdību nobalsoja tikai 11 no 16 frakcijas deputātiem. Šobrīd valdību atbalstīt sola jau 13 no “KPV LV” sarakstā kandidējušajiem – visa frakcija un trīs to atstājušie: Zakatistovs, partijas pirmais līderis Artuss Kaimiņš un Aldis Blumbergs, kurš rudenī pievienojās “Jaunajai Vienotībai”.