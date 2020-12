No šodienas pasažieru pārvadājumi aizliegti uz astoņām SPKC saraksta Eiropas valstīm

Tāpat kopš sestdienas, 19.decembra, Latvijā pašizolācija ir jāievēro pēc atgriešanās no visām SPKC sarakstā esošajām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Horvātiju, kurā ir visaugstākā saslimstība Eiropā jeb 1208,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pašizolācija arī jāievēro, atgriežoties no Luksemburgas, Slovēnijas, Andoras, Lietuvas, Zviedrijas un Sanmarīno. Sabiedrības veselības apdraudējums šajās valstīs novērtēts kā ļoti augsts. Tur 14 dienu kumulatīvais rādītājs divkārt pārsniedz Eiropas vidējo, kas ir 378,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes, Singapūras un Urugvajas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.