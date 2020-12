Gada īsākajā dienā pirmo reizi kopš 1623. gada būs novērojama Jupitera un Saturna satuvināšanās

Skatoties ar neapbruņotu aci, abas planētas šodien izskatīsies gandrīz kā viens spīdeklis, bet nelielā binoklī atkarībā no tā redzes lauka varēs novērot Saturnu kopā ar Jupiteru un tā lielākajiem pavadoņiem. Abas milzu planētas cieši līdzās vienu otrai būs redzamas arī dažas turpmākās dienas.

2021.gadā dažādās vietās pasaulē būs novērojami četri aptumsumi. 26.maijā būs novērojams pilns Mēness aptumsums, 10.jūnijā - gredzenveida Saules aptumsums, 19.novembrī - daļējs Mēness aptumsums, 4.decembrī - pilns Saules aptumsums. No šiem aptumsumiem Latvijā būs novērojams tikai 10.jūnija Saules aptumsums, kas Latvijā būs redzams kā daļējs aptumsums.

Aptumsums visā Latvijā būs novērojams no plkst.12.54 līdz plkst.15.10, bet maksimālā fāze būs plkst.14.02. Kaut arī aptumsuma maksimālā fāze būs salīdzinoši neliela, tas būs pirmais Latvijā redzamais daļējais Saules aptumsums kopš 2015.gada 20.marta un otrs ievērojamākais daļējais Saules aptumsums Latvijā tuvākajā piecgadē pēc 2022.gada 25.oktobrī gaidāmā daļējā Saules aptumsuma, kura laikā dienas vidū Mēness aizklās vairāk nekā pusi Saules diska.

Tāpat, vadoties pēc LAB paustā, nākamgad būs redzamas visas spožākās Saules sistēmas planētas. Tomēr to novērošanas iespējas būs diezgan atšķirīgas. Saulei tuvāko planētu Merkuru vakaros varēs novērot no 5. līdz 17.maijam, bet rīta redzamības periods Merkuram būs no 20.oktobra līdz 5.novembrim.