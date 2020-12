12 gadus veci brāļi izgudro jaunu Ziemassvētku produktu un nopelna cetutrdaļmiljonu ASV dolāru

2018. gada decembrī Ajāns un Mikijs Nakvi piedzīvoja apgaismības brīdi - brāļi Konektikutas štatā ASV karināja eglē rotājumus, kad viens no rotājumiem nokrita un saplīsa. Pēc tam atjautīgie 12 gadus vecie bērni izstrādāja produktu, ar kuru palīdzību iespējams novērst rotājumu saplīšanu, vēsta "All Thats Interesting".