Zinātnieki domā, ka atraduši tālāko un vecāko galaktiku visumā

“No iepriekšējiem pētījumiem ir zināms, ka galaktika “GN-z11” no mums atrodas 13,4 miljardus gaismas gadu tālu, tomēr izmērīt un apstiprināt tik lielu attālumu nav viegli," paziņojumā teica Kašikava.

Lai noskaidrotu, cik tieši tālu šī galaktika atrodas no Zemes, Kašikava ar pētnieku komandu izpētīja planētas "sarkano nobīdi" jeb to, cik daudz tās gaismas ir nobīdījies uz krāsu spektra sarkano pusi. Jo tālāk kosmiskais objekts atrodas no Zemes, jo sarkanīgāks tas būs. Turklāt pētnieki arī aplūkoja "GN-z11" ķīmiskās pazīmes, kas novērojamas galaktikas izstarotajā gaismā.