Sabiedriskie mediji iziet no reklāmas tirgus

Šodien stājas spēkā likums par sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un to pārvaldību, kas nosaka minēto plašsaziņas līdzekļu stratēģisko mērķi, juridisko statusu, darbības, finansēšanas un uzraudzības pamatprincipus.

Tāpat likumā noteikts, ka jaunizveidotā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) būs sabiedrisko mediju valsts kapitāla daļu turētāja. Likumā rakstīts, ka SEPLP sastāvu veidos trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima un no kuriem vienu locekli apstiprināšanai izvirzīs Valsts prezidents, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome un Saeima.

Likumā noteiktas vairākas prasības, kurām jāatbilst personai, lai ieņemtu attiecīgo amatu, piemēram, persona nevarēs būt politiskās partijas vai partiju apvienības izveidotas lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas loceklis, kā arī politiskās partijas biedrs. SEPLP locekļus varēs apstiprināt amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Savukārt padomes priekšsēdētāju locekļi no sava vidus ievēlēs uz vienu gadu.

Likumā aprakstītas arī SEPLP funkcijas un kompetence, kas ietver arī to, ka padome amatā ievēl un no amata atbrīvo sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu valžu locekļus, galvenos redaktorus un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombudu. Noteikts arī tas, ka SEPLP aizstāvēs sabiedrības intereses, neprasīs un nepieņems norādījumus ne no vienas citas institūcijas.