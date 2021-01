Par virs 45 eiro vērtām dāvanām no Lielbritānijas būs jāmaksā muitas nodoklis un PVN

No 1.janvāra uz sūtījumu saņemšanu no Lielbritānijas pa pastu vai kurjerpastu attieksies tādi paši nosacījumi, kā uz jebkuru nekomerciālu vai komerciālu pasta sūtījumu, kas tiek sūtīts uz Latviju no valsts, kas atrodas ārpus ES, liecina informācija Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā.

Sūtījumu, ko privātpersona no Apvienotās Karalistes sūtīs citai privātpersonai Latvijā, atbrīvos no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) tikai tad, ja sūtījuma vērtība nepārsniegs 45 eiro un ar nosacījumu, ka minētais sūtījums nav komerciāls.

Sūtījums nav uzskatāms par komerciālu, ja nosūtītājs to sūta saņēmējam bez samaksas kā dāvanu, ja tas nav regulārs, tajā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem. Preču iegāde interneta veikalā ir komerciāls sūtījums.

Ja sūtījums sastāvēs no divām vai vairāk precēm, kuru kopējā vērtība pārsniedz 45 eiro, tad atbrīvojumu no nodokļiem piemēros vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniegs 45 eiro. Preces vērtība nav dalāma. Piemēram, ja sūtījumā būs viena prece 40 eiro vērtībā un viena prece 20 eiro vērtībā, nodokļi tiks aprēķināti par preci 20 eiro vērtībā.

No šodienas nelielas vērtības komerciālu sūtījumu, piemēram, interneta veikalā iegādātu preci, ko privātpersona saņems no Apvienotās Karalistes, atbrīvos no muitas nodokļa - ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro, no PVN - ja preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 22 eiro.