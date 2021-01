Strādājot no mājām, daudzi no mums ir pieraduši strādāt maksimāli ērti - ja ir paredzēts kāds videozvans, daudzi parūpējas tikai par to apģērbu, kas būs redzams kadrā. Beļģijas pilsētas Antverpenes mērs Barts de Vēvers ir sniedzis Jaungada interviju, kad spoguļa atspulgs ir atklājis, ka valstsvīrs tērpies vien svinīgā kreklā un apakšbiksēs, vēsta portāls "Politico".