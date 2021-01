Hjū Hefnera gados jaunā atraitne atklāj, ka gandrīz nomirusi plastiskās operācijas dēļ

Tauku pārneses procedūra ietver tauku noņemšanu no vienas ķermeņa vietas un pārnešanu uz citu, tauku šūnas bieži injicē sievietes krūtīs, lai palielinātu to izmēru vai mainītu formu. ⁣

"Es aizstāvu dabiskumu, jo 2016. gadā es smagi saslimu un man izņēma krūšu implantus un visu pārējo toksisko organismā. Man vajadzēja mācīties no kļūdām, bet es domāju, ka Visums jums sūta vienu un to pašu pārbaudījumu, līdz jūs no tā ko iegūstat," rakstīja Hefnere.