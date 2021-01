Kurā no Baltijas valstīm jauniešiem ir lielākās iespējas iegādāties pašiem savu mājokli?

15% Lietuvas un 14% Igaunijas jauniešu ir gatavi maksāt līdz 400 eiro mēnesī, savukārt to var atļauties to varētu atļauties tikai 9% cilvēku vecuma grupā 20-30 gadiem.

Tajā pašā laikā pētījums arī parādīja, ka daudzi Baltijas valstu jaunieši šobrīd nevar atļauties ņemt mājokļa kredītu, jo viņiem nav līdzekļu tā nomaksai. Visbiežāk tie ir jaunieši vecumā no 20 līdz 25 gadiem, kuri vēl studē vai arī tikko ir sākuši strādāt. Pašlaik gandrīz 20% jauniešu trijās valstīs nevēlas ņemt kredītus.

Pēc Raadika domām, ir ļoti prātīgi pirms mājas kredīta ņemšanas rūpīgi izvērtēt savas ilgtermiņa finansiālās iespējas, taču, nevajadzētu aizmirst, ka, lai arī mājas aizdevums no pirmā acu uzmetiena var šķist biedējoša apņemšanās uz visu mūžu, tā ne vienmēr ir taisnība.

Aptauju veica pētījumu kompānija SKDS, izmantojot tiešsaistes aptaujas metodi. Dalībnieki bija meitenes un zēni vecumā no 20 līdz 30 gadiem no Baltijas valstīm, un dalībnieku skaits katrā no Baltijas valstīm bija aptuveni 400.