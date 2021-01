Aplēses liecina, ka līdz pat 50 procentiem no hospitalizētajiem Covid-19 pacientiem varētu rasties neiroloģiski traucējumi, kas dažiem cilvēkiem varētu apgrūtināt pat tādu ikdienišķu darbību kā maltītes pagatavošanu.

NIH zinātnieki veica rūpīgus smadzeņu audu izmeklējumus 19 mirušajiem Covid-19 pacientiem. Pacienti bija vecumā no pieciem līdz 73 gadiem, no kuriem daudzi bija pakļauti dažādām saslimšanām (diabēts, sirds slimības).

FOTO: New England Journal of Medicine

Bija arī tumši plankumi - sarecēšanas pēdas smadzenēs. Zinātnieki secināja, ka šie pacienti cietuši no vairākiem nelieliem smadzeņu asinsizplūdumu bojājumiem, kas raksturīgi iekaisuma procesiem smadzenēs.

Neskatoties uz centieniem atrast vīrusa pēdas smadzeņu audos, pētnieki tomēr neatrada nekādu SARS-CoV-2 savos paraugos, bet ziņojumā piesardzīgi rakstīja: "Pastāv iespēja, ka vīruss pazudis līdz ar nāves iestāšanos vai arī vīrusa daļiņu skaits ir zem līmeņa, kurā mēs vairs nespējam to noteikt."

Pētījums publicēts "New England Journal of Medicine" un ar to sīkāk (angļu valodā) var iepazīties ŠEIT.