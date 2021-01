Ko Krievijas varas mediji ziņo par Rietumos ražotajām vakcīnām?

NTV sižetā arī biedē saistībā ar vakcināciju veco ļaužu namos. To iemītnieki daudzās valstīs atzīti par prioritāri vakcinējamiem, jo veciem cilvēkiem inficēšanās ar Covid-19 ir dzīvībai bīstamākā un šajos namos vīruss var viegli izplatīties. Televīzija pauž, ka Eiropas pansionāti "cits pēc cita kļūst par izmēģinājuma poligoniem" un neatturot no vakcinēšanas pat tas, ka “pacientam jau ir pāri simts”. Turklāt ne visi cilvēki saprotot, kas ar viņiem tiek darīts.

Visbeidzot, Kremlim uzticīgie mediji uzsver it kā lielo sabiedrības pretestību. "Briti atsakās no Pfizer vakcīnas, baidoties no blaknēm," ziņoja kanāls Rossija 24. Ziņa balstīta faktā, ka Lielbritānijā nevēlas vakcinēties 20 procenti iedzīvotāju. Savukārt kanāls Rossija1 stāstīja, ka “Beļģija un Francija ne pārāk uzticas Pfizer”. Francijā patiesi vēlme vakcinēties jau tradicionāli ir izteikti zema. Beļģijā vienas aptaujas dati rāda, ka vakcinēties uzreiz vai drīzumā grib trīs ceturtdaļas. Rossija1 žurnāliste norāda uz divām trešdaļām. Jebkurā gadījumā gan Lielbritānijas, gan Beļģijas rādītāji ir krietni labāki nekā pašas Krievijas, kur, kā noprotams, skepse ir daudz lielāka. Interfax decembra vidū ziņoja, ka Krievijā gatavi vakcinēties 42% cilvēku. To īpatsvars, kuri nevēlas, netiek norādīts.