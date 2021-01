Uz nenoteiktu laiku atcels vairākus maršrutu Rīga-Talsi un Rīga-Daugavpils autobusu reisus

No sestdienas, 16. janvāra, uz nenoteiktu laiku nekursēs četri Rīga-Talsi autobusi, kas no Talsu autoostas sestdienās un svētdienās izbrauc plkst. 5.15 un plkst. 14.30, bet no Rīgas starptautiskās autoostas - plkst. 16.45 un plkst. 17.45.