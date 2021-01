Uz nenoteiktu laiku atcels vairākus maršrutu Rīga-Ventspils un Rīga-Liepāja autobusu reisus

No svētdienas, 17.janvāra, uz nenoteiktu laiku nekursēs autobusa Rīga-Ventspils reisi, kas no Ventspils autoostas svētdienās izbrauc plkst.15.40 un no Rīgas starptautiskās autoostas - plkst.19.30, kā arī reisi, kas no Ventspils autoostas pirmdienās izbrauc plkst.4.30 un no Rīgas - plkst.8.20.