"Ibumetin" vietā - adata. Latvijā apstiprināta jauna sāpju mazināšanas terapija

To iesaka pacientiem ar ierobežojumiem kustību apjomā, ko izraisa sarautas muskuļu šķiedras, saspringtas muskuļu joslas, fasciāli saaugumi, rētaudi, radikulopātijām, starpskriemeļu disku patoloģijām, migrēnu un tensijas tipa galvassāpēm un virkni citu veselības traucējumu."

Kā ikvienai metodei, tai ir arī kontrindikācijas, piemēram, grūtniecība, it īpaši pirmajā trimestrī, asins recēšanas slimības, tūskas, HIV, akūtas imūnas slimības, epilepsija, asinsvadu patoloģijas. To neizmanto arī bērniem līdz 12 gadu vecumam (vajadzīga vecāku piekrišana), kā arī tad, ja pacientam bail no adatām vai viņš nespēj izstāstīt par savām sāpju sajūtām.