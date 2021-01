VIDEO ⟩ Bijušais UFC čempions uzvar ar vienu no visu laiku brutālākajiem un dominējošākajiem piecu raundu sniegumiem

"UFC on ABC 1" cīņu šova galvenajā duelī tikās bijušais 65,8 kilogramu svara kategorijas čempions Makss Holovejs un Kelvins Katars. Šajā cīņā ar dominējošu pārsvaru uzvaru izcīnīja havajietis Holovejs.

Raunds ar rezultātu 10:8 tiek novērtēts gadījumos, kad viens no cīkstoņiem ir ievērojami dominējošāks par otru. Viens no tiesnešiem par labu Holovejam šādi novērtēja trīs no pieciem raundiem...