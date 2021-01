Kāpēc Latvijā slēpošana uz kalna ir jau iepriekš rezervēta?

Nav noslēpums, ka arī slēpošanas kalniem ir jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi. Tātad – vienlaikus drīkst uzņemt noteiktu cilvēku skaitu. Tas ir saprotams, bet – kas tad notiek ar to rezervāciju pirms rezervēšanas noteiktā laika? Arī to "Bez Tabu" ir izdevies noskaidrot.

"Mēs nevaram atvērt to rezervāciju ilgu termiņu uz priekšu, jo cilvēkiem atkal ir kaut kādi savi paradumi. Viņi jau nevar izplānot, ko viņi darīs pēc divām nedēļām, kurā stundā viņi slēpos. Tāpēc mēs veram vaļā to rezervāciju divas, trīs dienas iepriekš. Nu, arī tagad mēs redzam, ka konkrēti cilvēki tur reģistrējas ar saviem e-pastiem. Mēs jau redzam, kā viņi to dara.