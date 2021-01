"WhatsApp" nokļuvis ļoti nepatīkamā situācijā

Tiesa gan, jaunie noteikumi netiks pieņemti visā pasaulē. Uz lietotājiem Eiropā jaunā privātuma politika neattieksies, un arī citos pasaules reģionos, piemēram, Indijā, ir pieprasīts nopietni caurskatīt vai pat pilnībā atteikties no jaunās privātuma politikas. Tieši tāpēc, piemēram, norēķināties par lietām, izmantojot "WhatsApp", būs iespējams citur pasaulē, bet ne Eiropā.

Eiropas datu aizsardzības likumi ir vieni no spēcīgākajiem pasaulē. Pēdējo gadu laikā Eiropas datu aizsardzības institūcijas ir ieņēmušas agresīvu pozīciju pret lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem.

"Eiropā cilvēkam ir jāsniedz detalizēta informācija par to, kādiem mērķiem tiek ievākta informācija un kas ar to tiks darīts, līdz ar to Eiropas iedzīvotājiem ir īpaši jāatļauj izmantot savus datus. Tādēļ – ja kādu dienu mēs kaut kam esam piekrituši, mums ir tiesības pārdomāt un atcelt savu atļauju izmantot datus," norāda Viviorovskis.