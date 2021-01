"Dinamo" piecu spēļu izbraukuma tūri Maskavā noslēdz ar zaudējumu

Pirmajā periodā biežāk ripu kontrolēja mājinieki, kuri laiku no laika arī spēja iespiest pretiniekus savā aizsardzības zonā uz ilgāku laiku. Perioda 12.minūtē Metjū Majone piespēlēja Jānim Švanenbergam, kuram no tuvas distances ripu atlika raidīt tukšos vārtos, taču uzbrucējs netrāpīja pa ripu. Lai arī iniciatīva piederēja mājiniekiem, vadības grožus pirmie ieguva rīdzinieki. Lipons pēc Mika Indraša piespēles no laukuma otras puses ripu ar spēcīgu metienu raidīja vārtu tīklā.