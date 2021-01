Slepus apprecējusies Pamela Andersone

Šī ir Andersones piektā laulība - viņa no 1995. līdz 1998. gadam bija precējusies ar grupas "Mötley Crüe" mūziķi Tomiju Lī, no 2006. līdz 2007. gadam ar mūziķi Kid Rock, no 2007. līdz 2008. un no 2014. līdz 2015. gadam ar pokera spēlētāju Riku Salomonu. Pērn izskanēja runas, ka viņa ir apprecējusies ar režisoru Džonu Pītersu un abu laulība esot ilgusi vien 12 dienas, taču Andersone norāda, ka abi nebija oficiāli salaulājušies.