Šici ar bronzu pasaules čempionātā kamaniņu sportā otro dienu pēc kārtas iegūst medaļas

Pirmajā braucienā Šici startēja aiz galvenajiem uzvaras kandidātiem - Vācijas duetiem Tobiass Vendls/Tobiass Arlts un Toni Egerts/Saša Benekens, no kuriem labāki izrādījās otrie, braucienu veicot 49,829 sekundēs un par divām sekundes tūkstošdaļām apsteidzot tautiešus.

Šici pēc kritiena pēdējā virāžā abiem vācu divniekiem piekāpās 0,339 sekundes, taču viņus pirmajā braucienā pēc tam neviens tā arī neapsteidza. Vistuvāk nokļuva itāļi Ludvigs Rīders/Patriks Rastners un Ivans Nāglers/Fabians Malleiers, kuri no līderiem atpaliek par attiecīgi 0,390 un 438 sekundēm.

Oskaram Gudramovičam/Pēterim Kalniņam bija iedalīts astotais starta numurs, un viņi bez trim goda pjedestāla pozīcijās esošajiem divniekiem piekāpās arī diviem itāļu divniekiem. Augšā sportisti pieļāva nelielas kļūdiņas, bet leju izbrauca labi, no Egerta un Benekena atpaliekot 0,439 sekundēm, bet par septiņām sekundes tūkstošdaļām apsteidzot vēl vienu Itālijas duetu Emanuels Rīders/Simons Kaincvaldners un ieņemot sesto vietu.

Otrajā braucienā dueti startēja, sākot no sliktākā rezultāta īpašniekiem. Tādējādi pirmie no Latvijas sportistiem kā ceturtie uz starta stājās Bots/Plūme, kuri startā bīstami tuvu nokļuva trases apmalei, neizdevās arī "šūpoles", taču atlikušo trases daļu latvieši aizvadīja labi un tobrīd izvirzījās vadībā, vēlāk ierindojoties 12.vietā un no uzvarētājiem atpaliekot par 1,577 sekundēm.