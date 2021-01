"Es tak esmu pilsonis, kādas problēmas?" Iedzīvotāju attaisnojumi, pārkāpjot komandantsundu

pret policijas jautājumiem protestēja kāda persona. Uz norādījumu, ka valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un pēc pulksten 22 nedēļas nogalēs bez attaisnojošas iemesla uz ielas atrasties nedrīkst, atbildēja, ka viņam "neviens nav to teicis".

"Es esmu lasījis likumu, par to, ka nevar izrakstīt protokolu par to, ka nav deklarēta dzīves vieta," bilda vīrietis, tomēr policija norādīja, ka viņš kļūdās un lika parakstīt protokolu.

Jau vēstīts, ka naktī no piektdienas uz sestdienu komandantstundas laikā sākti 500 administratīvo pārkāpumu procesi, arī par nepakļaušanos un transportlīdzekļu vadīšanu reibumā, informēja Valsts policijā.

Valsts policija atgādina, ka, lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar Covid-19, līdz 7. februārim nedēļas nogalēs, proti, naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, laikā no plkst .22 līdz plkst. 5 ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.