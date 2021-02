Kuram uzsmaidīs veiksme? Pāvela Globas februāra astroloģiskā prognoze

Februāris ar lielu varbūtību Dvīņiem var būt gaišākais un atmiņā paliekošākais 2021. gada laiks. Šis ir ļoti labvēlīgs mēnesis, taču jāatceras, ka brīnumi nenotiek paši no sevis. Ja vēlaties noturēties uz pozitīvā viļņa, nav jāuztraucas, bet jāpaliek pozitīvam un produktīvam visās dzīves jomās. Februāris būs uzvaru laiks Dvīņiem, kuri zina, ko vēlas. Tāpēc ir svarīgi izvirzīt sev mērķus.

Vēži piedzīvos patīkamas pārmaiņas un lielisku garastāvokli. Talismani un amuleti kļūs par labākajiem Vēža palīgiem. Viņi ievērojami uzlabos savu enerģiju un palīdzēs to virzīt pareizajā virzienā. Zvaigžņu spēks palīdzēs Vēžiem labi atpūsties, tāpēc šis periods ir ideāls atvaļinājumam, ainavas maiņai. Vēži februārī var veikt dārgus pirkumus.

Lauvām ir ļoti paveicies mīlestībā. Vientuļajiem zīmes pārstāvjiem izdosies atrast dvēseles radinieku, un tie, kas jau ir attiecībās, varēs atrisināt iekšējos strīdus un konfliktus. Februāris šos cilvēkus patīkami pārsteigs, dodot viņiem iespēju justies vajadzīgiem un nozīmīgiem, laimīgiem un veiksmīgiem. Jums arī jāatbrīvojas no negatīvas attieksmes, kas iznīcina attiecības. Ir pienācis laiks paskatīties uz sevi no malas, atvadoties no trūkumiem un aizspriedumiem. Venēras darbinātā enerģija palīdzēs Lauvam būt spēcīgam visu februāri.