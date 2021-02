Šodien gaidāms saulains laiks. Laika prognoze trešdienai

Vietām īslaicīgi snigs. Pūtīs lēns līdz mērens vējš no rietumu puses.

Laikapstākļus nosaka mazs ciklons ar centru Igaunijā, no dienvidrietumiem ienāk anticiklona atzars. Atmosfēras spiediens visā Latvijā 1000-1003 hektopaskāli jūras līmenī.

Sniega segas biezums atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem ir no diviem centimetriem Pāvilostā un četriem centimetriem Liepājā un Rucavā līdz 30 centimetriem Dagdā, 32 centimetriem Skrīveros, 34 centimetriem Siguldā, 36 centimetriem Alūksnē un 38 centimetriem Ogresgalā.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien dienas laikā LVĢMC novērojumu tīklā bija no -1,7 grādiem Kolkā līdz -6 grādiem Dagdā.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem šorīt ir pa Tallinas šoseju visā posmā, pa Vidzemes šoseju, pa Valmieras šoseju, pa Rīgas apvedceļu abās Daugavas pusēs, pa Bauskas, Jelgavas un Ventspils šosejām visā to garumā, kā arī pa Liepājas šosejas posmiem no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Kalvenei.