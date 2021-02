Mediķi sūdzas par darba zaudēšanu, jo atteikušies vakcinēties pret Covid-19

Tiesībsarga birojs saņēmis informāciju no dažādu profesiju pārstāvjiem, tostarp, mediķiem, ka, nevakcinējoties pret Covid-19, tiem draud atlaišana no darba, trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē paziņoja tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne.

Tiesībsarga birojs saņēmis telefona zvanus un e-pastus no dažādu profesiju pārstāvjiem, tostarp, mediķiem, par to, ka pastāv atsevišķi signāli - ja nevakcinēsies, tad atbrīvos no darba. "It kā šādas situācijas jau ir bijušas, taču mums vēl viņas nav pārbaudītas," piebilda Piļāne.