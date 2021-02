Jaunietis pamostas no desmit mēnešu ilgas komas, nenojaušot par Covid-19 pandēmiju

Covid-19 pandēmija ir mainījusi visus mūsu dzīves aspektus, tā tagad nosaka to, kā mēs dzīvojam, domājam un plānojam savu nākotni. Kādam britu jaunietim bijusi citādāka pieredze, jo viņš nesen pamodies no desmit mēnešu ilgas komas, vēsta portāls "All Thats Interesting".