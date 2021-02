91 gada vecumā mūžībā devies filmas "Mūzikas skaņas" zvaigzne Kristofers Plamers

Plamers 2010. gadā ieguva "Oskaru" par lomu filmā "Iesācēji" ("Beginners"). Viņš bija nominēts arī citā 2010. gada filmā - "Pēdējā stacija ("The Last Station"), kā arī 2018. gada filmā "Visa pasaules nauda".

Viņš ir filmējies arī vairākās citās pazīstamās filmās - 2019. gada filmā "Uz nažiem" ("Knives Out") un 1975. gada filmā "Vīrs, kurš gribēja kļūt par karali" ("The Man Who Would be King").