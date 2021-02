91 gadu vecam vīrietim atgriež maku, kuru viņš pazaudēja pirms pusgadsimta

Pēc 13 mēnešu ilga laika, strādājot Antarktīdas zinātnes stacijā 1967. gadā, Jūras spēku meteorologs Pols Grišams netīšām tur atstāja savu maku. Beidzot vīrietis to ir atguvis, nu jau 91 gada vecumā, vēsta porāls "All Thats Interesting".