Visās Rīgas izpilddirekcijās atrasti pārkāpumi dienesta auto saimniecībā

Auditos atklājies, ka izpilddirekcijās izveidota degvielas norakstīšanas sistēma, kas nepasargā pašvaldību no degvielas zagšanas. Lai arī zaudējumu summas nav lielas, tikai daži tūkstoši eiro, direktoru pienākums bija to nepieļaut. Tagad visās izpilddirekcijās notiek izmeklēšana.

Ziemeļu izpilddirekcijā no 2009.gada priekšnieks ir Sergejs Hristoļubovs. Viņš Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās startēja no Gods kalpot Rīgai saraksta. Sarakstā bija arī Austrumu izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs, kurš amatā ir no 2002. gada. Pārdaugavas izpilddirekcijā desmit gadus strādājis no Saskaņas saraksta kandidējušais Valērijs Koķis. Neviens no trim ārkārtas vēlēšanās domē neiekļuva.