Pa dienu - MMA rings, naktīs - augstpapēžu kurpes. Djego Garijo neparastā identitāte

Tajā pašā laikā Djego ir pazīstams arī citās aprindās - viņa izveidotais "drag" tēls, "Lola Pistola", ir daļa no Sandjego pilsētas "drag" kultūras. Vīrietis uzstājas kā Lola jau gadu un uzskata šo nodarbi par savas radošās darbības paplašinājumu, turklāt neuzskata, ka cīņas sports un "drag" ir pretrunīgas nodarbes - viņaprāt, abas šīs identitātes šķautnes viena otru savstarpēji papildina.

Uz jautājumu par to, kas sāp vairāk - sitiens pa seju vai kāju vaksācija, Garijo smejoties atbild - par vaksāciju sliktāka ir akrila naga nolaušana. Sitieni pa seju, viņaprāt, nav pats briesmīgākais.

"Es varu paciest sitienus. Neesmu ļoti "tehnisks cīnītājs", taču daru to no visas sirds - turpinu, neraugoties uz to, cik daudzus sitienus jau esmu uzņēmis. Šīs īpašības dēļ bieži vien uzvaru pretiniekus, kuri ir objektīvi labāki par mani.