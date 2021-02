Katru gadu pasaulē apēd aptuveni 100 miljardu banānu. Puse no tiem ir dzeltenie, visiem pazīstamie Kavendiša šķirnes banāni, kaut arī pasaulē tiek audzētas aptuveni 1000 dažādas banānu šķirnes. Banānu izcelsmes vieta ir Dienvidaustrumu Āzija – Malaizijas, Indonēzijas un Filipīnu lietus meži.

Šobrīd tos audzē vairāk nekā 150 valstīs, bet daudzās no tām banāni kalpo tikai vietējo iedzīvotāju uzturam. Savukārt banānu eksporta apjoms sasniedz 18 080 000 tonnas visā pasaulē.

Gan jau katrs kādreiz dzīvē dzirdējis frāzi no vecāka gadagājuma cilvēkiem par to, ka atsevišķi pārtikas produkti "agrāk garšoja citādāk". Ja dažos gadījumos varētu notikt diskusijas par tā patiesumu, tad banānu gadījumā tā tiešām ir taisnība - banāni agrāk garšoja citādāk, ziņo "Discover Magazine".

FOTO: New Mindflow/shutterstock.com

Šobrīd lielākā daļa cilvēku atrodas Kavendiša škirnes banānu laikmetā, kas ir vispopulārākie banāni pasaulē. Tomēr šai šķirnei tuvākajā nākotnē draud iznīcība un mūsu platuma grādos labi zināmais banānu veids varētu kļūt par pagātni, jo to apdraud iznīcinoša sēnīte.

"Gros Michel" šķirnei ir raksturīga krēmīga, izteikti salda garša un tie bija iecienītākie banāni rietumvalstīs līdz pat 20. gadsimta 50. gadiem. Fiziskās īpašības padarīja šos banānus par izcilu eksporta preci, jo to biezā miza un blīvie banānu ķekari ļāva eksportēt augļus uz Eiropu un Ziemeļameriku bez nopietniem bojājumiem.

Par "Gros Michel" banānu troņmantnieku 20. gadsimta 50. gadu beigās kļuva Kavendiša šķirnes banāni, kuri bija imūni pret iznīcinošo TR1 sēnīti. Tie šobrīd sastāda 99% no visiem eksportētajiem banāniem pasaulē.

Lai gan TR4 sēnīte zināma jau vairāk nekā 30 gadus, tomēr to bija ļoti grūti apturēt. Kopš brīža, kad plantācijā notikusi TR4 infekcija, sēnītes sporas var palikt zemē pat 40 gadus. Tas nozīmē, ka apavi, riepas un pat lietus notekūdeņi var "transportēt" TR4 no viena lauka uz citu, kur sporas turpinātu pārvietoties no viena banānauga uz citu.