Aktierim Aināram Ančevskim ģimenes papildinājums

Ainārs saka: “Es nezinu, vai mēs atradām viņu vai Lords mūs... Viņš ienāca mūsu ģimenē, un ir tāda sajūta, ka viņš ir daļa no mums. Varu mācīties no viņa to anormālo mieru, kas mīt viņā. Lords ir mūsu ģimene!”