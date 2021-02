Brāļiem Dukuriem neveiksmīga pirmā pasaules čempionāta diena

Tomass Dukurs līderim zaudē 1,07 sekundes, bet pirmais trijnieks ir 1,01 sekundes attālumā. Martins Dukurs no Tretjakova atpaliek 1,83 sekundes.

Pirmajā braucienā sportisti startēja secīgi viņu numuriem, kamēr otrajā startēs no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē dosies pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēs no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauks no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēgs jau pēc trešā brauciena.