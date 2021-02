Lelde Ceriņa atklāj, no kāda sapņa atteikusies attiecību ar vīru Aivi dēļ

Gaidot savu noslēpumaino randiņa viesi, Lelde pastāstīja ko vairāk par to, kā iepazinusies ar vīru un kā pirms abu satikšanās bija cieši nolēmusi pamest Latviju un doties uz Āfriku. Par šādu meitas lēmumu vecāki nebija sajūsmā un uzvirmoja neviens vien konflikts.

“Mamma man dusmās kliedza – vai ir kas tāds, kas tevi varēt atrunāt no šīs trakās idejas?!” atceras Lelde, kura esot atcirtusi, jā – ja viņa iemīlētos, nekur nebrauktu.

Šāda mīļotā nostāja mudinājusi pārdomāt savus plānus un no sapņa atteikties: “Tad es iestājos žurnālistos un sapratu, ka es palieku šeit un nobāzējos. Tā bija tāda strauja iemīlēšanās. Atskatoties uz to, es varu teikt, ka biju pilnībā ar rozā brillēm un biju gatava atteikties no jebkā,”