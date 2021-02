"Vai tas esi tu?" Saziņas platformu lietotājus brīdina par krāpniecisku kampaņu

Vairākās populārās saziņas platformās izplatās ziņa, kas it kā nosūtīta no draugu loka, kurā ir nosūtīta saite un ziņa ar jautājumu - "Vai tas esi tu?". IT drošības eksperti aicina nevērt vaļā šo ziņu, kā arī sniedz padomus, lai arī citos gadījumos būtu iespēja izvairīties no krāpnieku uzbrukumiem.